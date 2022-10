365 jours Au Top ! Spécial santé & forme

365 propositions Tonic, Organic et Positive pour avancer chaque jour vers la connaissance de votre corps et l'équilibre de votre esprit. CÔTE SANTE Optimiser son sommeil, installer une bonne hygiène de vie, trouver son équilibre émotionnel, cultiver son énergie positive, stimuler son immunité... Saison après saison, tout ce que vous devez savoir pour prendre soin de votre corps et votre cerveau. CÔTE FOOD Parce que la santé, c'est le corps, la tête et... l'assiette, revenons sur les fondamentaux ! Superaliments, équilibre alimentaire, détox... Boostez votre organisme et réveillez vos papilles ! CÔTE FORME 6 programmes conçus par des supercoachs pour bouger toute l'année : ? stretching ? barre au sol ? gainage ? waterfit ? aérobic ? qi gong Autant de pratiques qui vous apporteront ce dont vous avez besoin, physiquement et moralement.