Management et contrôle de gestion - Énoncé. UE 3 du DSCG

Cet ouvrage propose plus d'une trentaine d'études de cas de management et contrôle de gestion autour des thématiques du programme de l'UE3 du DSCG : Modèles d'organisation et contrôle de gestion ; Management stratégique et contrôle de gestion ; Conduite du changement : contrôle de gestion pour le pilotage des processus et le pilotage stratégique avec des outils tels que les tableaux de bords stratégiques ; Management des ressources humaines et des compétences.