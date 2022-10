A tes côtés Tome 10 . Edition collector

A l'occasion de la publication du dixième tome de "A tes côtes", les éditions Akata proposent une version collector contenant un fanbook inédit ! Fiches de personnages, questions-réponses entre l'autrice et les lecteurs japonais, mini-manga inédit et story-board crayonné de la première version du chapitre 1 du manga. Voilà de quoi combler les fans ! Pendant la fête du lycée, Hotaru et Hananoi ? se sont encore rapprochés. Pourtant, l'adolescente ne peut s'empêcher de s'inquiéter : son petit ami lui cache quelque chose. Ce dernier finit alors par lui révéler un étonnant secret sur son passé... mais est-ce vraiment tout ce qu'il dissimule ? Son changement de comportement pourrait bien être lié à la mystérieuse jeune fille aperc ? ue le soir de la fête...