Arbres remarquables en Isère. Merveilles du Dauphiné

Tous ces arbres remarquables de l'Isère constituent une formidable richesse patrimoniale naturelle encore trop méconnue et sous-estimée. Mais les mentalités changent, on considère désormais certains arbres comme une partie intégrante de notre patrimoine local, au même titre que les sites et monuments historiques. Cependant, la notion même "d'Arbre remarquable" reste encore floue. Il existe pourtant des critères plus rigoureux, basés sur des données dendrométriques, esthétiques, botaniques et historiques qui permettent de juger de façon pertinente le caractère de remarquabilité d'un arbre. C'est en s'appuyant sur ces critères que l'inventaire mené durant huit ans sur le département de l'Isère a permis de relever 1 200 arbres considérés comme remarquables. Certains d'entre eux sont exceptionnels et représentent des références pour leur espèce en France et en Europe. La présentation détaillée de l'ensemble du relevé de l'inventaire pourrait rapidement devenir très ennuyeuse, même pour les plus passionnés... Alors pour faciliter la lecture, le premier chapitre se contente de présenter brièvement la méthode utilisée et les caractéristiques des arbres remarquables, pour ensuite se focaliser sur le portrait de 25 arbres aux caractères exceptionnels, ceux qui constituent l'identité arboricole de l'Isère. L'ouvrage se poursuit par une synthèse des résultats par espèces, afin de se rendre compte de toute la richesse botanique présente sur notre territoire.