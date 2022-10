La Dent d'Oche, entre lac Léman et mont Blanc

D'où que l'on se trouve, des rives du Léman aux confins du Chablais en Haute-Savoie, on voit se dresser la Dent d'Oche (2222 m), altière, comme une pyramide parfaite dans le bleu du ciel. Et tout Chablaisien met un point d'honneur à en atteindre le sommet emblématique. Quant à son refuge, un nid d'aigle suspendu au-dessus du vide à cent mètres sous le sommet, il offre le plus beau panorama des Alpes septentrionales. Passer la nuit dans ce lieu magique est même devenu une fin en soi, une aventure extrême, inoubliable. Ce livre vous propose d'aller à la rencontre de cette montagne singulière, riche d'une histoire étonnante. Son ascension vous fait traverser des univers successifs (forestier, alpin, minéral) et favorise des rencontres multiples et variées (randonneurs, alpinistes, spéléologues, alpagistes, skieurs de randonnée... et bien sûr la faune dont le bouquetin en tout premier lieu).