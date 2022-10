Neige, vent, soleil et pluie. 0

4 petites histoires sur les animaux face au climat Il neige... Où Maman Ours et son petit vont-ils pouvoir s'abriter ? Face au soleil brûlant, à la pluie, à la neige ou au vent, le dromadaire, le singe, l'ours et la mouette ont chacun leur petite idée pour s'adapter à l'environnement de leur pays !