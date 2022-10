La Mort sans visage

Une nouvelle enquête de Temperance Brennan, l'héroïne de la série Bones. Sale temps pour l'anthropologue médico-légale Temperance Brennan. Alors qu'elle se remet à peine d'une opération au cerveau, la voilà victime d'hallucinations de plus en plus angoissantes. Et lorsqu'elle reçoit une série de textos contenant des images d'un cadavre sans visage, elle perd pied. Comment identifier une victime dépourvue d'éléments d'identification quand rêve et réalité se confondent ? Pourtant l'enquête progresse et plonge Tempe au coeur d'une conspiration effrayante...