L'autobiographie d'un grand capitaine du XV de France au moment où celui-ci raccroche les crampons. Guilhem Guirado annoncera la fin de sa carrière en juin 2022. A un an de la Coupe du monde de rugby organisée en France, celui qui en a disputé trois en tant que capitaine du XV de France raconte les coulisses d'une carrière exemplaire. Petit fils de réfugiés républicains espagnols, une origine qui lui tient à coeur, Guirado s'est toujours montré discret, solide et fidèle au poste pendant les tempêtes qu'a traversé l'équipe de France. Il n'a jamais rien dévoilé des difficultés rencontrées lors d'une période de l'équipe de France qui fut loin d'être la meilleure de l'histoire. C'est aujourd'hui le moment pour lui de mettre les choses au point. Dans cette autobiographie sincère, il raconte sans s'épargner vingt années de rugby pro et explique comment et pourquoi les Bleus ont décroché pendant près de dix ans sur le plan international sans que jamais, ni son apport sur le terrain ni son état d'esprit ne soit remis en question. Guirado a été épargné à titre personnel des nombreuses critiques qui se sont abattues sur l'équipe de France. Une stat résume ainsi la détermination de Guirado sur un terrain : il est le recordman des plaquages dans un match du Tournoi des VI Nations (31, France-Irlande 2018). Palmarès : Capitaine du XV de France, 3 participations à la Coupe du monde, 8 dans le Tournoi des VI Nations 74 sélections entre 2008 et 2019. Vice-champion du monde 2011 Champion d'Europe avec Toulon Champion de France avec Perpignan Vainqueur du Challenge européen avec Montpellier