Un Noël fait-main

Découvrez 20 tutos pour préparer Noël, avec la touche délicate et poétique de Mini Labo ! Le duo très créatif de Mini labo a imaginé 20 tutoriels, en pas à pas, pour retrouver le plaisir du fait-main à l'approche des fêtes. Préparez des cadeaux simples et originaux, dressez une table de fêtes féérique et parez votre maison de couleurs et motifs délicats ! Sommaire : Décorations Sapin mural en papier Calendrier de l'Avent Guirlandes décoratives Couronne métallisée Suspensions en pâte auto-durcissante Petits anges de Noël en feutrine Table de fête Mobile féérique Maisons marque-place Serviettes fleuries Bougeoirs Porte-plantes Desserts de fête Jolis cadeaux Chemise brodée Cadres à motifs Trio de broches Boîte gourmande Oiseau porte-bonheur Carte de voeux en 3D Emballages cadeaux : pochoirs sur tissu et papier, pliage furokishi