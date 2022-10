Cahier Dr Good ! J équilibre ma tension artérielle !

" L'hypertension ? C'est la pathologie chronique la plus fréquente en France. Silencieuse et sournoise. Alors, stop à la vie " sous haute tension " ! On peut protéger son coeur et sa santé avec des mesures régulières, un traitement si nécessaire, mais aussi et surtout une bonne hygiène de vie. " Michel Cymes Quand la tension (ou pression) artérielle grimpe, c'est l'hypertension artérielle (HTA). Et, on le sait, cela peut se révéler dangereux, car elle augmente les risques de certaines pathologies et peut mener à des accidents graves. On estime que 30 % environ des Français sont hypertendus et que plus de 5 millions ne sont pas diagnostiqués ou traités. La bonne nouvelle ? En surveillant de près sa tension et en la mesurant régulièrement, on peut éviter de courir des risques inutiles et se protéger de ce fléau discret, mais sournois ! Mais pas que : grâce à une bonne hygiène de vie et une alimentation adaptée (et sans sel), on peut réduire les risques cardiovasculaires, retrouver l'équilibre et protéger sa santé le plus longtemps possible. Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre la tension artérielle, pourquoi il faut la contrôler et comment la mesurer, les facteurs qui font grimper la tension, et les symptômes qui doivent alerter. La prévention de l'HTA : le point sur les risques de pathologies chroniques ou des accidents potentiellement graves, les différents traitements et médicaments pour la soigner, quand et qui consulter Tous les conseils pour une alimentation " quasi sans sel " : les astuces pour moins saler, éviter les aliments ultra-transformés, par quoi remplacer les charcuteries, conserver les herbes aromatiques... Le coaching sur 4 semaines chouchouter son coeur et sa tension : des menus adaptés et des recettes épicées et chaque semaine des conseils pour bouger, prendre soin de son sommeil et mieux gérer le stress.