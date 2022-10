Cahier Dr Good ! Ma mémoire au top !

" Ses clés qu'on ne retrouve pas, ce nom qui nous échappe... on a tous des petits oublis au quotidien. Pas de panique, c'est normal, et ce n'est souvent qu'une question d'attention. Car souvenez-vous : la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ! Alors à vous de jouer : hop hop hop, on secoue ses neurones, pour préserver une mémoire au top ! " Michel Cymes Ah ! la mémoire, quand elle nous joue des tours... Pourtant, nous avons tous cette faculté incroyable qui nous permet de retenir des milliers d'informations et qui évolue tout au long de notre vie. La bonne nouvelle ? Il est possible de préserver et même de booster sa mémoire grâce à la plasticité cérébrale ! Des techniques pour travailler son attention, une bonne hygiène de vie... découvrez les bonnes actions à mettre en place pour entretenir votre mémoire. Vous allez vous en souvenir longtemps ! Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre le fonctionnement de la mémoire : comment on retient, quel est le rôle des neurones dans la plasticité cérébrale... Et faire le point sur ses problèmes (amnésies, maladie d'Alzheimer...). Des conseils pour bien nourrir vos neurones : le top 10 des aliments " pro-mémoire ", le régime MIND et les bons nutriments pour permettre au cerveau de carburer à plein régime. Les règles d'une bonne hygiène de vie pour entretenir et stimuler votre mémoire : lutter contre la charge mentale, déconnecter son cerveau, bouger régulièrement... Des jeux pour pratiquer la " mémo-gym ", entraîner votre cerveau et stimuler vos neurones ! Avec quelques tips pour travailler votre attention et mieux retenir.