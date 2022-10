Mon coffret d'éveil

Un coffret cadeau coup de coeur pour les bébés ! Le livre Regarde autour du monde, un incontournable de la collection pour découvrir et observer le monde, dans les pas de Pouf le petit chien. Avec toujours des détails qui brillent dans chaque page, pour s'émerveiller. Uns maracas petit tigre adorable et originale pour stimuler l'éveil sonore du tout petit. Un cadeau de Noël plein de féérie et de poésie pour découvrir le monde, dès 10 mois.