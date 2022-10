L'enfant de l'orchestre

Le conte musical qui fait connaître et aimer la musique classique aux enfants ! 19 grands airs classiques autour d'une histoire joyeuse pour découvrir la musique classique à travers les oeuvres célèbres de Mozart, Ravel, Brahms, Beethoven, Vivaldi, Tchaïkovski, Rossini, Strauss... ! Ama est une petite fille bercée par la musique classique : sa maman est cheffe d'un orchestre symphonique. Ama grandit entourée de violons, contrebasses, trompettes, clarinettes et autres instruments. Malgré l'amour de sa maman et de tous les musiciens, il manque une chose à la petite fille : son papa. Accompagnée de sa fidèle amie Tiguili la souris, Ama se lance à sa recherche... Le livre tiré du spectacle qui fait découvrir la musique classique aux enfants, dès 4ans. Un partenariat Radio classique