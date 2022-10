Joyeux Noël

5 scènes rigolotes de Noël, de la décoration du sapin à l'ouverture des cadeaux ! - Mon beau sapin- Jingle Bells- Noël Jazz- Douce nuit- Petit Papa Noël interprété par Tino Rossi ! Et pour la première fois, un jeu de cherche et trouve sonore avec une puce sonore aléatoire ! L'enfant appuie sur la puce et montre ce qu'il entend. Il appuie à nouveau et cherche à quoi cela correspond, et ce, autant de fois qu'il le souhaite !