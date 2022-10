Du Fuji à l'Athos. Par l’Amérique

Arpenter Hollywood Boulevard, descendre dans des canyons, se faire arrêter par la police lors d'une danse en Arizona, traverser villes, villages, déserts, montagnes, célébrer l'amitié, frôler une violoniste, affronter une tempête sur un cargo au milieu de l'Atlantique... Du Fuji à l'Athos entraîne le lecteur d'un mont sacré à un autre, du Japon à la Grèce à travers les Etats-Unis à l'écoute des Amérindiens dont le dernier souffle enseigne encore une spiritualité liée à la nature. Ce long itinéraire par voies maritimes et terrestres suit la "philosophie par les pieds" qui sollicite le corps, le coeur et l'étonnement d'être. L'imagination, des touches de lyrisme et d'humour complètent cet élan vers les multiples facettes de la vie. Avec ce nouveau récit, Olivier Germain-Thomas poursuit son tour du monde. Où l'on voit combien les voyages qui respectent les distances rendent vivant un temps sorti de la cage de l'utile.