Le sourire de Jackrabbit

Hap Collins, ouvrier texan idéaliste devenu enquêteur, est heureux : il se marie enfin avec sa compagne, Brett, qui dirige l'agence de détectives où il travaille avec son vieil ami, Leonard, noir, gay, républicain et bagarreur. Mais en pleine noce surgit une famille d'intégristes religieux, qui leur demande de retrouver leur fille, surnommée Jackrabbit. Elle a disparu à Marvel Creek, petite ville reculée du Texas, où racistes et fanatiques font la loi... jusqu'à l'arrivée de Hap et Leonard.