Rouquette d'arles. Une vie pour le patrimoine

Jean-Maurice Rouquette, disparu en janvier 2019, a été une figure majeure du développement du patrimoine arlésien. Président de l'Académie d'Arles, conservateur en chef des musées d'Arles et cofondateur des rencontres de la photographie, il a travaillé sans relâche pendant plus de 50 ans à la mise en valeur de la richesse culturelle, historique, archéologique et architecturale de la ville. Un ensemble de contributeurs lui rend ici hommage dans un recueil de textes et images, dressant un portrait riche et vibrant de l'homme et de l'historien. L'ouvrage est enrichi de documents et photographies inédites provenant des archives personnelles de la famille Rouquette.