Découverte du milieu marin. Randonnée subaquatique et plongée libre : un manuel pour tous

L'engouement pour la randonnée subaquatique s'explique essentiellement par le bien-être et la sensation de plénitude que procure cette activité. Quant à l'apnée, il s'agit d'une expérience unique. Bien que l'apnée soit pour quelques-uns une quête de performance, elle est pour le plus grand nombre un style de vie qui permet de prendre conscience de son corps, de mieux se connaître et de contempler la beauté du milieu marin. Cet ouvrage apporte des clés pour découvrir les merveilles du monde sous-marin, connaître les règles de sécurité, la règlementation, la technique, choisir son matériel, mieux observer la vie marine et comprendre les défis à relever pour préserver les mers et les océans. Philippe Carillo vit à Béziers. Il est ingénieur, expert de Justice, formateur et auteur. Il a notamment rédigé des guides et articles techniques. Dans cet ouvrage, il se sert de son expérience et de sa passion de la mer pour faire découvrir le milieu marin à travers la pratique de la randonnée subaquatique et de la plongée en apnée tout en soulignant les défis à relever.