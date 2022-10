Mon aventure feel good

Quand nos 3 amis prennent leur ticket pour la fête foraine, ils n'ont qu'une envie : s'aventurer dans des attractions délicieusement effrayantes et partager une barbe à papa. Ils ne se doutent pas qu'au détour d'un manège, ils auront à affronter leurs peurs et surtout le diabolique Mister Saboteur ! Pas de doute, Il y en aura pour tous les goûts : les timides, les sensibles, les comiques et les plus casse-cou ! Un livre-carnet ludique et pédagogique à destination des enfants de 9 à 12 ans qui leur permet d'apprendre la gratitude, à se pencher sur leurs émotions et à dompter leurs saboteurs. Un boost pour le bien-être et la confiance en soi.