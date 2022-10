La guerre des rues et des maisons du maréchal Bugeaud. Traité de contre-guérilla urbaine

Le maréchal Bugeaud (1784-1849) joua un rôle militaire décisif dans la conquête de l'Algérie en écrasant la révolte d'Abdel-Kader ; il est aussi connu pour ses méthodes barbares : les enfumades, cette forme collective de mort dans les grottes algériennes. Une fois rentré en France, empreint de l'expérience acquise dans le combat de rue contre le révolutionnaire, le socialiste et l'émeutier, il écrivit un véritable traité de contre-guérilla urbaine La Guerre des rues et des maisons. La prise des barricades était l'objectif militaire du moment. Il espérait le publier en 1849. Mais le manuscrit avait disparu ; subtilisé et longtemps recherché, il est ici publié, accompagné d'une présentation par Maïté Bouyssy qui l'a authentifié. Ce texte a été caché par la famille de l'auteur et ses amis politiques, les tenants du parti de l'ordre, qui ne voulaient pas réanimer en période électorale les trop cuisants souvenirs de 1848 : victoire de Février et massacres de Juin.