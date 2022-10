RACHIS LOMBAIRE - Imagerie ostéo-articulaire. Résonance - Affidéa Suisse 3

Le thème du séminaire 2022 et de cet ouvrage est l'imagerie du "Rachis lombaire" , premier motif de consultation en pathologie ostéoarticulaire et domaine où les connaissances ont été fortement renouvelées dernièrement. Ce livre, tout comme le séminaire, est centré sur l'imagerie mais est aussi, par essence, multidisciplinaire. Il recueille les contributions des différents meilleurs spécialistes de la pathologie du rachis lombaire : radiologues, chirurgiens orthopédistes et neurochirurgiens, rhumatologues, rééducateurs, médecins du sport et internistes. Les chapitres constituent une mise à jour des données médicales, radiologiques et chirurgicales sur l'anatomie et toutes les affections fréquentes du rachis lombaire : les multiples problèmes posés par la lombalgie commune, le diagnostic et la prise en charge des radiculalgies par hernie discale, des canaux lombaires étroits et rétrécis et des spondylolisthesis, l'équilibre normal et pathologique du rachis, l'imagerie du rachis opéré, les affections tumorales et pseudotumorales ainsi qu'infectieuses, rhumatismales et microcristallines du rachis lombaire et traite ainsi de l'ensemble des facettes de la pathologie du rachis lombaire.