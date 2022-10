L heritage de la grece. Parlons du saf (syndrome d'alcoolisation foetale)

Que serait l'Occident sans l'Antiquité grecque ? Et de quelle Antiquité parlons-nous ? Celle des archéologues et des historiens, des philosophes, des savants, des tragédiens, des architectes, des stratèges, des poètes, des héros, des orateurs, des conquérants, des explorateurs, ou encore celle des Pères de l'Eglise ? Tous ont contribué à préserver un héritage spirituel fondateur, mais aussi à en tisser les fi ls imaginaires. Qui n'a rêvé des exploits du héros Héraclès ? Qui n'a bravé les mers à côté du valeureux Ulysse ? Qui n'a admiré le funeste cheval de Troie ? L'héritage de la Grèce imprègne, aujourd'hui encore, notre pensée et notre langage. En remontant à ses sources, Moses I. Finley explore le cheminement des sociétés. Un classique indispensable pour qui veut puiser dans les eaux profondes de la mémoire collective.