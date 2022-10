MÉMOIRES D'AMBASSADEUR. Mémoires

Sylvie Bermann a été la première femme ambassadeur de France dans trois pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies : la Chine, le Royaume-Uni et la Russie. Dans ces mémoires vibrantes, elle nous fait vivre plus de quarante ans d'histoire diplomatique. De la Chine misérable de la fin de la période maoïste, où elle a étudié, à la deuxième puissance mondiale de Xi Jinping ; de la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev et la fin de l'URSS à la logique de force de Vladimir Poutine ; du triomphe du multilatéralisme à l'ONU au constat de son impuissance ; de l'hubris américaine se lançant dans une nouvelle guerre froide avec sa rivale chinoise à l'Europe déboussolée par le Brexit, jusqu'à l'Ukraine où elle est chargée de la mise en oeuvre des accords de Minsk juste avant la guerre, Sylvie Bermann a toujours été aux premières loges d'un monde en pleine bascule. Dans un récit captivant et éclairant, elle raconte sa carrière hors du commun, son rêve d'Orient, et nous emmène sur les pas de sa grand-mère russe et de la littérature slave, asiatique ou anglo-saxonne. A travers cet intense parcours de vie, la diplomate nous fait entrer dans les coulisses du Quai d'Orsay où l'on conseille et côtoie les puissants et où se joue l'Histoire en marche.