Inde, reflets de mondes sacrés. Hindouisme, jaïnisme et bouddhisme

L'Inde, terres ancestrales des sommets de l'Himalaya aux côtes de l'océan Indien, a été le témoin de plusieurs événements importants dans sa longue histoire, telle la naissance de trois religions ou philosophies remarquables du globe : l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme qui a influencé incontestablement nombre d'hommes, de civilisations, au-delà de ses frontières. Ces spiritualités séculaires malgré leur particularisme révéleraient un fin entrelacs de thèmes, de préceptes communs - qu'il s'agisse de concepts cosmologiques et cosmographiques, des principes fondamentaux du karma et du samsara (cycle perpétuel des renaissances), ou bien de l'ascétisme, du yoga et du tantra, ainsi que de l'assimilation de cultes aborigènes singuliers ou encore d'une piété spécifique autour de divinités féminines ou mi-homme mi-animal. Des multiples décors de pierre et de peinture dans les temples qui mettent en scène mythes et légendes originelles, en passant par les enluminures des manuscrits, ou encore l'orfèvrerie, aux diverses représentations folkloriques et tribales de ses villages et bourgades, l'Inde est le vif reflet de mondes sacrés millénaires. Ce livre, richement illustré d'oeuvres majeures du Museo delle Civiltà de Rome et autres musées réputés, ainsi que de collections particulières, décrit, page à page, un tableau finement composé et tissé de ces diverses traditions culturelles et artistiques du sous-continent indien.