Méfiez-vous de votre cerveau. 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner

Le contexte sanitaire particulier dans lequel nous vivons depuis plus d'une année a amplifié, en même temps qu'il le portait sur le devant de la scène, un problème de fond entre la recherche scientifique et sa relation au grand public. Une certaine méfiance et un manque de confiance accrue dans les autorités ou les institutions scientifiques. Ce problème n'est pas nouveau, on peut même dire qu'il existe depuis que la science moderne existe. Mais depuis le début des années 2000, avec l'avènement d'internet et la libéralisation du marché de l'information, cette relation entre science et grand public s'est non seulement détériorée mais elle est devenue également de plus en plus difficile à restaurer. Favoriser l'accès du grand public à des informations fiables est un enjeu majeur de nos sociétés mais il est tout autant important de lui apprendre à manipuler cette information efficacement. Découvrir le fonctionnement des biais cognitifs et la façon dont ils influencent nos actes ou nos comportements fait partie de la solution aux problèmes de confiance et de mésinformation/désinformation cités plus haut, puisque les croyances irrationnelles de toutes sortes sont favorisées par l'existence de ces biais. Ce livre contribue à informer sur les biais cognitifs, à travers l'expertise de Pascal Wagner-Egger et de ses textes courts et vulgarisés, accompagnés des illustrations de Gilles Bellevaut, qui apportent humour et légèreté à l'ensemble.