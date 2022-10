Les émotions populistes

Le nouveau livre d'Eva Illouz. Une enquête sur les leviers émotionnels du populisme. Partout dans le monde, la démocratie se voit attaquée par un populisme nationaliste. Et partout dans le monde, la même énigme : comment des gouvernements qui n'ont aucun scrupule à aggraver les inégalités sociales peuvent-il jouir du soutien de ceux que leur politique affecte le plus ? Pour comprendre ce phénomène, la sociologue franco-israélienne Eva Illouz affirme qu'il faut s'intéresser aux émotions. Car seuls les affects ont le pouvoir de nier l'évidence factuelle et d'occulter l'intérêt personnel. Elle a ainsi isolé quatre grandes émotions qui soutiennent les grands récits populistes : la peur, le dégoût, le ressentiment et l'amour de la patrie. Quatre émotions que les mouvements populistes s'emploient partout à attiser, et dont elle montre très précisément la mécanique dans l'Israël de Netanyahou, terrain d'étude privilégié de cet essai nourri de nombreux exemples et à l'ambition théorique universelle.