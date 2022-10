La Langue fait battre mon coeur

J'écris aujourd'hui de la poésie parce que la situation de la littérature contemporaine ne me convient pas. J'écris aujourd'hui de la poésie parce que j'aurais besoin d'une bonne psychothérapie (me dit-on) - ce qui est une mauvaise raison. J'écris aujourd'hui de la poésie parce que tout autour de nous parle d'un autre monde et nous ne le comprenons pas. J'écris aujourd'hui de la poésie parce que les ombres s'élèvent et que je n'ose plus rentrer chez moi.