Eric Antoine - Abracadabra - Le cirque fantôme

Une nouvelle aventure pour Eric Antoine et les élèves d'Abracadabra ! Les aventures d'Eric, Omar, Eva et Jules à Pont-Aven auront rendu la baguette magique de Robert-Houdin aussi célèbre que son propriétaire, Eric Antoine. Le directeur de l'école Abracadabra a confié le précieux objet au Musée de la Magie de Blois pour une exposition sur le célèbre magicien français. La soirée est festive pour nos héros. Mais, de retour à l'hôtel, un événement étrange se produit... Omar s'est volatilisé... dans une pièce fermée et sans issue. Il ne reste plus que sa casquette, sur le sol, près de son lit. Comment a-t-il disparu ? Est-ce un enlèvement ? Un tour de magie ? Inquiets, Eric et ses élèves décident de partir à la recherche de leur ami et résoudre ce mystère ! Pour découvrir les aventures d'Omar, Eva, Jules et Eric à Pont-Aven et en savoir plus sur la baguette magique de Robert-Houdin, plonge-toi dans le roman La baguette volée. Eric Antoine est un magicien-humoriste, jury de La France Incroyable talent et présentateur de l'émission Lego Masters. Elu 3e personnalité préférée des enfants (Journal de Mickey), Eric a décidé de se lancer dans l'édition jeunesse en transmettant ses connaissances de la magie via des romans remplis d'aventure !