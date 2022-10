Une Reine idéale. 0

Il faut marier le roi ! En cette fin d'année 1724, la santé du jeune Louis XV vacille et on s'affaire à lui trouver une épouse afin qu'il engendre au plus vite un héritier au trône. Une liste de 99 candidates est dressée parmi les plus grandes familles d'Europe. Mais quelle princesse deviendra Reine de France ? Le jeune et séduisant abbé René Baptiste est désigné pour mener l'enquête. Bientôt, une inconnue polonaise est choisie, mais René va devoir la protéger de la vengeance des puissantes dynasties éconduites. Une course contre la montre s'engage avant le mariage.