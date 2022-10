Fille ou garçon ?. Des chansons pour se poser des questions

Dans ce livre-disque illustré, à destination des 6-10 ans, 11 portraits chantés posent la question des différences entre les sexes et de l'influence du monde adulte sur les enfants dans leur construction. En suivant l'itinéraire de Camille, une fille dans un corps de garçon, en abordant le thème de l'homoparentalité ou en s'interrogeant sur les jeux dans la cour de récré, l'ouvrage nous emporte dans un univers pétillant et un peu décalé qui ravit les yeux comme les oreilles, tout en nous faisant réfléchir sur notre identité. Chaque chanson propose également une rubrique philosophique pour creuser la réflexion sur cette thématique du genre. Un fichier pédagogique téléchargeable à destination des enseignants de cycle 2 et 3 accompagne l'ouvrage permettant la mise en place d'ateliers et d'activités autour de cette thématique.