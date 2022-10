On les appelait les Résistants - Grandes figures de la lutte antinazie (1940-1944)

Philippe Valode, historien réputé, resitue avec objectivité l'histoire et les principaux acteurs de la Résistance (1940-1944). Un essai synthétique et sans tabous sur une période qui suscite toujours la controverse. Grandes figures de la lutte antinazie (1940-1944) Marc Bloch disait : " Nous ne comprenons jamais assez et nous jugeons beaucoup trop. " Avec cet essai, l'historien Philippe Valode nous invite à envisager la Résistance française dans toute sa complexité. De façon préliminaire, quelques chiffres permettent de resituer la réalité de la Résistance. Elle impliqua un très petit nombre de personnes : 20 000 fin 1941, 260 000 reconnus - sur 41 millions d'habitants - par l'administration française d'après-guerre. Parmi eux, 74 000 résistants ont été déclarés morts. De plus, la Résistance se marquait par une très grande dispersion : 23 mouvements et 256 organisations - parmi lesquels le Parti communiste et le mouvement Combat, les deux principaux acteurs. Au-delà d'une simple énumération objective de faits et de noms, cet essai s'attache aussi à présenter la Résistance par le prisme des motivations et de la personnalité de ses principaux acteurs, femmes et hommes qui l'ont faite, parmi lesquels Mgr Saliège, Edmond Michelet, Berty Albrecht, Simone Michel-Lévy, Jean-Pierre Lévy, Christian Pineau, le colonel Rémy, Jean Moulin et beaucoup d'autres... Un ouvrage de référence consacré à la Résistance, ici décryptée avec la plus grande objectivité.