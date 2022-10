Joyeux Noël mon bébé - Mon bel imagier

La collection d'imagiers illustrés avec des photographies s'agrandit avec un thème où le tout-petit va découvrir la belle fête de Noël ! Plus besoin de démontrer l'efficacité des imagiers dans le développement du langage et de la communication chez nos enfants ! Ce grand classique dans les bibliothèques des enfants est ici revu et modernisé par une mise en valeur des mots en toute simplicité. 10 titres sont parus dans cette collection. Cette nouvelle thématique sur la fête de Noël est toujours appréciée des plus petits.