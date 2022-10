Archi et Basile - Quel chantier ! - tome 2

Archi et Basile est une nouvelle collection destinée à la jeunesse. Avec cette série de livres, ce duo attachant invite le jeune lecteur à une promenade amusante et passionnante à travers l'architecture et l'urbanisme. Dès qu'une fenêtre s'entr'ouvre... Archi file et se réfugie au rez-de-chaussée de son immeuble, dans l'agence d'une architecte accueillante. Ainsi, au fur et à mesure de ses visites pour le récupérer, Basile fait la connaissance de la jeune équipe et découvre le métier d'architecte et les savoir-faire qui y sont liés. Un monde à part, mystérieux au premier abord avec son vocabulaire bien étrange, mais dont Basile se rend compte qu'il est à l'origine de son univers quotidien. Livre-jeu illustré, chaque volume fait découvrir l'architecture de façon ludique et créative à travers 20 doubles pages dans lesquelles toutes les questions de Basile trouvent des réponses, développées par des zooms, des jeux et des activités de dessin qui laissent libre cours à l'imagination du lecteur. Dans le deuxième volume, accompagné d'Archi, Basile visite avec son amie l'architecte le chantier de construction d'une annexe en bois de son école : intrigué par l'activité des différents artisans, il pose toutes les questions qui lui passent par la tête... Est-elle le " chef " du chantier ? Comment coule-t-on un sol en béton ? Comment isoler un bâtiment du froid et du chaud ? Quels sont les outils nécessaires à la réalisation du chantier ? Et d'ailleurs, comment construit-on une gare ou un stade ? Est-ce l'architecte qui aménage les salles de concert ? Une fois encore, le lecteur sera mis à contribution pour aider Basile, à travers toutes sortes d'activités ludiques et... enrichissantes !