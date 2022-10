Highway to us

Ollister MacDonnell est l'un des trois tatoueurs à succès du Stairway, salon en vogue de Pasadena. Sa réputation de tombeur le précède, les femmes se bousculent pour le séduire et tout semble lui réussir. Mais justement, Ollis sait surtout donner le change en public, et son entourage ne se doute pas un seul instant que le jeune homme lutte jour après jour pour ne pas sombrer à nouveau dans la profonde dépression qui l'a touché cinq ans plus tôt. Avec son caractère impétueux, Sawyer sait ce qu'elle veut dans son avenir tout tracé et surtout ce qu'elle ne veut pas... quelqu'un comme Ollis. Lorsqu'il la percute dans un café elle n'a qu'une seule hâte : se débarrasser de cet inconnu séduisant mais encombrant. Pourtant, la vie semble s'obstiner à le remettre sur son chemin. Et même si elle sait qu'elle n'a pas une seconde à consacrer à une relation, elle est touchée malgré elle par la candeur d'Ollis, et les failles qu'elle perçoit immédiatement sous sa carapace.