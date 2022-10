Obtenez la protection dans votre vie. Ma petite boîte ésotérisme

Le jeu qui nous fait du bien ! Découvrez les 52 messages positifs et inspirants pour attirer la chance, l'amour, la protection et l'abondance dans votre vie et défiez la loi de l'attraction ! Invitez la chance dans votre vie La chance ne relève pas uniquement du hasard. Sachez l'encourager, saisir les opportunités quand elles se présentent et... croisez les doigts !