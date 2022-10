Les Rome nouvelles de l'époque moderne

"Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis" , peut-on lire dans une tragédie de Corneille. Inversant le proverbe qui dit que tous les chemins mènent à Rome, ce livre révèle combien les voies partant de Rome conduisent vers d'insoupçonnables ailleurs. Du XVIe au XVIIIe siècle, entre Renaissance et Lumières, de multiples villes et territoires se sont en effet réapproprié le mythe de Rome, dépositaire d'un idéal politique antique tout à la fois impérial et républicain, et capitale d'une religion à vocation universelle. Ces réappropriations sont un véritable objet d'histoire politique et culturelle, car elles ne fonctionnent jamais par simple mimétisme mais par distorsions, transferts et distinctions vis-à-vis des réalités romaines. Du Moscou des Romanov à la Virginie de Jefferson, en passant entre autres par le Saint-Empire toujours romain-germanique, l'Espagne de Philippe II, la France de Louis XIV et celle de la Révolution, les 11 chapitres de ce livre sont autant de voyages conduisant de Rome au reste de l'Europe et du monde. Ouvrant la voie à une "histoire mondiale de Rome" qui reste à écrire, ils s'offrent aussi comme modèles d'interprétation des liens qui se tissent entre les villes, dans la rugosité de leurs édifices comme dans la plasticité de leurs imaginaires.