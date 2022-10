Jean Racine sa carrière, ses amours, ses oeuvres et son Dieu

Cette édition entièrement refondue d'une biographie de Racine parue en 1992 bénéficie de l'approfondissement des réflexions de son auteur ainsi que des découvertes, hypothèses et interprétations intervenues depuis, notamment dans les travaux du tricentenaire de la mort du dramaturge en 1999, et dans la biographie de Georges Forestier (Gallimard, 2006 ; 942 pages en grand format et assez petits caractères). Elle explore tous les aspects de la vie de l'auteur et particulièrement son oeuvre théâtrale. Elle renouvelle l'interprétation d'Andromaque, de Britannicus, de Bérénice, de Phèdre et d'Athalie. Elle comporte une comparaison inédite et révélatrice entre les préfaces et dédicaces de Racine (souvent prétentieuses ou hargneuses) et celles de ses contemporains, bien plus modestes et plus objectives. En articulant ses différents comportements dans divers domaines et à diverses époques de sa vie, une dernière partie intitulée "Tentative de restitution d'une personnalité" essaie de reconstituer leur logique et le caractère de cet homme. C'est une tentative qui n'avait jamais été faite. Elle est évidemment hypothétique, mais destinée à nourrir un débat et soutenue par ce qu'elle permet d'expliquer.