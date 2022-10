Top Marmiton. Les 200 meilleures recettes

APEROS, ENTREES, VIANDES, POISSONS, PLATS VEGETARIENS, ACCOMPAGNEMENTS, DESSERTS ET BASIQUES : 200 RECETTES TOP ! Et si on vous proposait le meilleur ? La crème de la crème ? Le top du top ? Ca tombe bien, vous tenez entre les mains le livre des 200 meilleures recettes Marmiton. De la classique quiche lorraine au gourmand fondant au chocolat, en passant par la bouillabaisse comme à Marseille et la saltimbocca de veau, laissez-vous séduire par cette sélection qui émoustillera vos papilles lors de tous vos repas du quotidien, et même ceux des fêtes ! Le meilleur ? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vous !