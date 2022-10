Une réécriture flamboyante du mythe de Pandore Il y a un soupir soudain, un frisson. Qui ne provient pas du fond de la pièce, mais de l'intérieur du vase, et Dora entend tout à la fois son appel de sirène, son plaidoyer ténébreux. C'est le souffle calme du vent, le chuchotement des vagues, la musique du chagrin, et elle ne peut pas s'en empêcher, elle ne peut pas résister. Londres, 1799. Pandora Blake, créatrice de joaillerie en devenir, vit avec son oncle, Hezekiah. Etre vénal et sans scrupules, il n'a pas hésité à s'approprier le prestigieux magasin d'antiquités de son frère défunt pour le transformer en bazar de contrefaçons. Mais comment expliquer qu'un vase antique parmi d'autres rende soudain Hezekiah si nerveux et soit le seul de ses biens qu'il ait enfermé à clef dans son bureau ? Et surtout, pourquoi Pandora est-elle la seule capable d'en soulever le couvercle ? Pour en avoir le coeur net, la jeune femme va enquêter, quitte à déterrer les secrets de sa propre famille.