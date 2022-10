Le Japon de Lucien & Masayo. 0

Le petit Lucien vient rendre visite à son amie Masayo, qui habite Tokyo. Du taxi qui l'emmène au centre-ville aux rues animées de la capitale, l'enfant va découvrir mille et une particularités de la culture locale japonaise. Son amie lui montre tour à tour sa maison équipée de tatamis et de panneaux coulissants, un grand magasin de chaussettes, un restaurant proposant des plats typiques, un jardin avec des cerisiers en fleurs, un parc de loisirs, un bain traditionnel.... Une journée riche en découvertes et en surprises !