Prépare la fête de Noël avec P'tit Monstre, héros de cette nouvelle collection d'albums, dans une histoire remplie d'humour et de douceur. . . C'est bientôt Noël ! Petit Ours et P'tit Monstre décorent le sapin et préparent de délicieux biscuits en attendant le passage du Père Noël. . . sans faire de bêtises ou presque ! Dans cet album signé " Mon P'tit Hemma ", P'tit Monstre entraîne les enfants dans une histoire pleine d'humour et de douceur.