Le guide de super vie : 100 routines pour réussir sa vie personnelle et professionnelle

Des routines positives pour donner le meilleur de soi-même "Nous sommes ce que nous choisissons d'être", nous dit Laurent Binard, et pour cela nous disposons d'un levier puissant : les routines. C'est par de petits changements au quotidien que nous pouvons réellement changer et réorienter nos vies. Laurent Binard a construit de cette manière son succès entrepreneurial et son équilibre personnel. Une méthode concrète, avec des techniques et des exercices, pour améliorer santé, performance et bien-être.