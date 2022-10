Objectif mémoire. Au lycée et à l'université, retenez et comprenez plus facilement tout ce que vous apprenez !

Cartonnez aux examens en boostant votre mémoire ! Comment mémoriser rapidement vos cours et optimiser votre concentration ? Quelle méthode appliquer pour gérer le stress des examens et cartonner le jour J ? Comment booster vos compétences à l'oral ? Etayé de nombreux exemples et d'exercices ludiques, cet ouvrage vous aide à décrypter le fonctionnement de votre mémoire. Vous saurez comment exploiter votre potentiel pour le mettre au service de vos objectifs d'apprentissage. Les procédés mnémotechniques les plus efficaces et l'élaboration de fiches de révision n'auront plus de secrets pour vous ! Un livre à mettre entre les mains de tous les étudiants et lycéens !