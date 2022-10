Le Petit Livre des rituels sacrés

Une véritable exploration intérieure pour réenchanter votre monde ! Le rituel est une merveilleuse pratique qui nous relie à des forces qui nous dépassent et fait le lien entre passé et présent, visible et invisible, Ciel et Terre. Cet ouvrage vous invite à percer les mystères des rituels sacrés pour vous les approprier au quotidien et au rythme des cycle de la nature. Découvrez comment créer un autel, mettre en place un rituel en fonction de votre intention, consacrer des accessoires magiques, préparer des élixirs bienfaisants ou encore vous relier en conscience à la roue de l'année et à la lune.