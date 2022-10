A sign of affection Tome 6

A Sign of Affection décrit avec pudeur et simplicité l'histoire d'amour entre une jeune femme sourde et un grand voyageur. A n'en pas douter, les personnages de ce manga ne manqueront pas de vous émouvoir ! Après leur excursion, Itsuomi et Yuki continuent de se rapprocher. Le jeune homme a même accepté de raconter à sa petite amie une partie de son passé en Allemagne. Et s'il reste encore quelques zones d'ombres, la confiance qui s'installe entre eux est de plus en plus forte. Ce qui ne laisse pas indifférent leurs proches, à commencer par Ôshi et Ema qui ont toujours du mal à accepter cette relation...