Cocktails des Sorcières. 70 boissons saisonnières et magiques

Le livre pour réaliser vos cocktails artisanaux magiques ! Les sorcières ont toujours fait usage de breuvages dans leur pratique (eau magique, libations, potions...). A travers 70 recettes, Cocktails des Sorcières redonne vie à ces pratiques ancestrales et leur apporte une touche de modernité. Conçues pour le bien-être, les offrandes ou tout simplement le plaisir, découvrez toutes les facultés de ces boissons alcoolisées ! Apprenez à associer des herbes, des cristaux et d'autres éléments à divers alcools et sirops pour obtenir de délicieuses boissons qui renforceront vos sorts. Servez des boissons magiques puisant leur énergie dans les signes astrologiques, les planètes, cristaux et cartes du tarot ou encore dans les événements saisonniers. Grâce à ce guide et ses sublimes photographies, vous saurez tout sur l'art de la mixologie et son incroyable potentiel lorsqu'il rencontre la sorcellerie ! Que vous soyez une sorcière ou simplement sensible à l'univers "witchy" , Cocktails des Sorcières vous offrira un voyage hors du temps et envoûtant ! Biographie : Julia Halina Hadas est une sorcière passionnée de cocktails artisanaux et barmaid. Ayant travaillé dans une distillerie et en tant que mixologue dans la baie de San Francisco, elle a décidé d'allier cocktails et magie pour proposer des outils au renfort des sortilèges ou simplement pour sublimer une occasion ! Elle est aussi diplômée en anthropologie et est thérapeute holistique.