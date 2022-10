Kesi. De la Dynastie Song à aujourd'hui - Tableaux en soie de Chine

Le kesi est une technique chinoise de tapisserie. Il se caractérise par l'utilisation de fils métalliques ou de soie, et par ses motifs de couleurs vives. Le kesi est devenue en Chine un art aristocratique. Son histoire révèlent souvent les traces dispersées mais connectées de célébrités en Chine et à l'étranger. Ces grands personnages ont chacun joué un rôle essentiel dans le rayonnement et la diffusion de Kesi, comme l'empereur Huizong des Song (1082-1135), le duc d'Anjou (1339-1384) ainsi que l'empereur Qianlong (1711-1799) et l'empereur Charles Quint (1500-1558). Une analyse comparative entre ces souverains sera déployée dans ce livre. Au XXe ? siècle, les anecdotes sur les collections de familles impériales pourraient susciter la curiosité des lecteurs. Nous consacrerons tout un chapitre à ce sujet. Quand on se penche sur le Kesi dans la perspective d'histoire de l'art, les sujets sur la philosophie, l'expressionnisme et la rénovation technique nous semblent incontournables. Nous aborderons objectivement l'un après l'autre les sujets comme l'histoire antique du Kesi, son intégration au XXe ? siècle ainsi que l'art contemporain autour de Kesi. Après des décennies d'expériences professionnelles, après avoir rassemblé et brossé presque tous les documents relatifs au Kesi, Linda Lin, l'auteure, a rédigé cet ouvrage richement illustré.