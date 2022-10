Les beatles avant les 4 garcons dans le vent 1956-1963. Des debuts au succes planetaire de love me do

Quand, à la fin de 1962, fut publié le single "Love Me Do" (étincelle à l'origine d'un phénomène planétaire) les Beatles avaient déjà à leur actif une histoire intense faite d'exhibitions sur des scènes délabrées, de sélections désastreuses pour des shows télévisés, de tournées bancales... C'est la période prise en considération dans ce volume, à partir de la première exhibition pour laquelle on possède des photographies, sur la remorque d'un camion destiné au transport de charbon ! L'histoire d'un groupe voué au succès planétaire est minutieusement documentée, non seulement dans ce qui est écrit (avec les noms, les dates, les programmes détaillés des concerts), mais aussi au travers d'une multitude de photographies d'un intérêt exceptionnel.