Animaux magiques et porte-bonheur. 0

Sais-tu que de nombreuses superstitions assurent que certains animaux portent bonheur et peuvent te donner des pouvoirs magiques ? Qu'ils pourraient t'aider à réaliser ton voeu le plus cher, te soigner ou te rendre riche ? Et que plusieurs êtres féeriques aiment se transformer en animal pour nous jouer des tours ? Tu découvriras dans ce livre bien d'autres secrets mais aussi plusieurs rituels qui te permettront de vérifier si tu as des talents magiques !