L´Évangile, c´est de l´hébreu? - L5043. Les réponses aux questions que nous nous posons pour se familiariser avec l´enseignement de Jésus de Nazareth

Ne vous y trompez pas, derrière ce titre gentiment provocateur, se cache une étude très sérieuse et parfaitement documentée, mais qui a voulu rester accessible à tous, car nous sommes tous concernés. Lequel d´entre nous ne s´est jamais posé la question de savoir quels étaient les mots exacts que Jésus avait prononcés dans telle ou telle circonstance, alors que la traduction française nous laisse un peu perplexes, voire décontenancés ? Dans quelle langue s´exprimait Jésus ? Avant d´arriver à nos oreilles et à nos yeux français, combien y a t-il eu de traductions de ses paroles ? Hébreu ? Araméen ? Grec ? Latin ? Français... Ces traductions étaient-elles fiables ? C´est la réponse à ces différentes questions que le Dr François Giraud apporte dans ce livre, au moyen d´un langage clair, précis, respectueux des autres croyances, en citant nos sources et nos références pour que vous puissiez vérifier par vous-mêmes.